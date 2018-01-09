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Bakan Açıkladı! SRC Belgesi Artık 5 Dakikada Alınabilecek!

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha önce 45 gün kadar sürebilen SRC Belgesi'nin artık 5 dakika içerisinde e-Devlet kapısından alınabildiğini açıkladı.

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Bakan Açıkladı! SRC Belgesi Artık 5 Dakikada Alınabilecek!

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha önce 45 gün kadar sürebilen SRC Belgesi'nin artık 5 dakika içerisinde e-Devlet kapısından alınabildiğini açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 16:06
Bakan Açıkladı! SRC Belgesi Artık 5 Dakikada Alınabilecek!

Bakan Açıkladı! SRC Belgesi Artık 5 Dakikada Alınabilecek!

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha önce 45 gün kadar sürebilen SRC Belgesi'nin artık 5 dakika içerisinde e-Devlet kapısından alınabildiğini açıkladı.

Bakan Arslan, ticari araç sürücülerinin 45 güne kadar uzayabilen SRC belgesi alma işlemlerinin Turkiye.gov.tr (e-Devlet) sayesinde 5 dakika gibi kısa bir süreye indirildiğini, fiyatın da 40 liradan 20 liraya düşürüldüğünü açıkladı. Gazi Üniversitesi ile Ulaştırma Bakanlığı'nın 23 Temmuz 2010'da yapılan anlaşmasının karşılıklı mütabakatla iptal edildiğini, 8 Ocak 2018 itibariyle SRC işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini söyleyen Arslan, buradan başvuruların yapılabileceğini, ücretin 20 TL olacağını, ardından sistem taqrafından hazırlanan belgelerin çıktısının alınarak kullanılabileceğini söyledi.

Arslan, "Başvuru sahibi, 5 dakika gibi çok kısa sürede işlemlerini yapıp, ücretini ödeyerek kartının doğrulanabilir çıktısını alabilecek." dedi.

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