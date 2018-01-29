Bakan Açıkladı: O İlimize 10 Üniversite Kurulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Antalya'ya yeni üniversiteler açılacağını söyledi.

Antalya Valiliğinin Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde görev yapan muhtarlara yönelik bir toplantı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada gündeme ilişkin önemli konulara değinirken Antalya'ya yeni üniversite kurulacağının da müjdesini verdi.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada yeni açılacak üniversitelerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat'a 1 devlet üniversitesi kuracağız, Antalya'ya 10 tane üniversite kuracağız, 700 bin öğrenci olacak, bunların da yüzde 20'si yabacı olacak. Şimdi 5 üniversite var, ama 10 tane üniversite kurduğumuz zaman, Antalya gelir elde edecek."

Kpsscafe.com.tr | Ankara