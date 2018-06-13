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Bakan Açıkladı! Bunu Yapan 1 Sene Hapis Yatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı için bugüne kadar 270 bin başvuru yapıldığını, imar barışının kaçak yapılara yol açacağı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu bundan sonra kaçak yapan, yaptıran, göz yuman herkese en az 1 sene hapis cezası verileceğini söyledi.

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Bakan Açıkladı! Bunu Yapan 1 Sene Hapis Yatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı için bugüne kadar 270 bin başvuru yapıldığını, imar barışının kaçak yapılara yol açacağı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu bundan sonra kaçak yapan, yaptıran, göz yuman herkese en az 1 sene hapis cezası verileceğini söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:31
Bakan Açıkladı! Bunu Yapan 1 Sene Hapis Yatacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı için bugüne kadar 270 bin başvuru yapıldığını, imar barışının kaçak yapılara yol açacağı yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu bundan sonra kaçak yapan, yaptıran, göz yuman herkese en az 1 sene hapis cezası verileceğini söyledi.

NTV canlı yayınına katılan Özhaseki, "İlk tahmin ettiğimiz rakamları yakaladık, çünkü tespitlerimiz doğruydu. 26,5 milyona yakın bağımsız birim var, imara aykırılık, mülkiyet ve başka sorunları olan bina sayısı da 15 milyona yakın. Çözüm hususunda doğru adım attık. İmar yasası, kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalar da hazırdı ama seçim kararı nedeniyle geriye bırakıldı. Yapı Kayıt Belgesi’yle yola çıktık.

Belediyelerle, devletle kavgalı olmaktan bıkmış vatandaş. Bütün bunları sona erdirecek yasa geldi ve müthiş bir memnuniyet var. İnternet ve il müdürlüklerine binlerce vatandaş geliyor. 3-4 gün oldu ve 270 bin bağımsız birim devletle barışmak için girişim yapmış durumda...Geriye dönük bakıldığında, çeşitli dönemlerde 13 tane imar affı çıkmış, böyle olunca partilerden eleştiri gelmiyor ama haliyle bir korku, tedirginlik yaşanıyor. Acaba bu gelen şey kötü yapılaşmanın önünü açar mı, hızlandırır mı diye düşünülüyor. Hayır bu olmaz.

Bunun teminatı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karardır. Yakın zamanda verilmiş olan kararda, imara aykırı yapı yapana, yaptırana, kamu hizmeti getiren kamu görevlilerine hapis cezası var. Eskiden çok uygulanmamış ama vatandaş Yargıtay'a müracaat etmiş, 'hükmü erteleme için' ama Yargıtay kabul etmemiş, yatmak zorundasın demiş. Yapan, yaptıran, göz yuman en az 1 sene hapis yatacak..." dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.06.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanıçevre Ve şehircilik Bakanı özhaseki
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Misafir 53 dakika önce

Yapmasinlar tabi millet yapmasın siz TOKİ'den geçirin millete...Yakında sokağa cikanlarida içeri atmazsaniz sasirmayiz

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