Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Açıkladı 55 Bin Kişi Alınacak! İşte Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanı Demircan, Bakanlığın 2018 yılında 55 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Bakan alımların doktor, ebe hemşire ağırlıklı olacağını bildirdi

banner396

Bakan Açıkladı 55 Bin Kişi Alınacak! İşte Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanı Demircan, Bakanlığın 2018 yılında 55 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Bakan alımların doktor, ebe hemşire ağırlıklı olacağını bildirdi

11 Ocak 2018 Perşembe 14:56
Bakan Açıkladı 55 Bin Kişi Alınacak! İşte Kadro Dağılımı

Bakan Açıkladı 55 Bin Kişi Alınacak! İşte Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanı Demircan, Bakanlığın 2018 yılında 55 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Bakan alımların doktor, ebe hemşire ağırlıklı olacağını bildirdi. Anadolu Ajansı Editör Masasının konuğu olan Bakan Demircan, "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor.

Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız." dedi. Taşeron düzenlemesine de değinen Bakan Demircan, "Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
55 Bin55 Bin Personel Alımı55 Bin Personel Alımı Yapılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tıbbi sekreter 6 saat önce

Bakan alacakta personel peki ne zaman 7 ay oldu atama yok orta öğretim tıbbı sekreterler de atama bekliyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nida 5 saat önce

Lise mezunu hemşire de atansın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Isletme mezunu 4 saat önce

Önlisans sağlık kurumları işletmeciligi mezunları için de atama bekliyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Şengül 4 saat önce

Alımlarda lise mezunu ATT de olur inşAllah .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Lise 4 saat önce

Lise mezunu hemşireler mağdur onlar alınsın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nükte 3 saat önce

İyiki buraya yazıyorsunuz yoksa sesinizi nasıl duyacaklar(!) xD

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gülay 2 saat önce

Lise mezunu anestescileride düşünsünler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil
Oylama Sonuçlandı! HDP'li Leyla Zana Artık Milletvekili Değil
Afyonkarahisar Eski Başsavcısına FETÖ'den 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Afyonkarahisar Eski Başsavcısına FETÖ'den 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıkladı "2019-2020 Döneminde Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçilecek"
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıkladı "2019-2020 Döneminde Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçilecek"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim