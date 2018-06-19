Bakan Açıkladı! '45 Bin Kişiye İş Verildi, Sayı Daha da Artacak'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinin ardından Eminönü'nde Yeni CAmi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Burada 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çeken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, istikrar çağrısında bulundu. Kaya, "Biz 81 milyona eşit ve adil bir şekilde hizmet ürettik. Biz bu coğrafyada tüm mazlumlarının umudu olan bir liderin arkasından yol yürüyoruz. Bugün AK Parti sadece Türkiye'nin umudu değil, bugün AK Parti dünyanın tüm mazlumlarının umudu. Bugün AK Parti, Kudüs'ün, Filistin'in umudu. Tüm dünya mazlumlarına el attık, bundan sonra da ülkemizi daha da güçlendirerek, dünya mazlumlarına umut olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kimsesiz çocukların annesi olduğunu, kimsesiz çocuklara istihdam imkanı sağlandığını bu imkanların da artarak devam edeceğini, AK Parti iktidarında 45 bin çocuğa iş imkanı verildiğini söyleyen Kaya, "Ben 14 bin çocuğumuzun annesiyim. Biz o çocukların sadece eğitimleri değil hem eğitimleri, hem sosyal, psikolojik, kültürel, sanatsal anlamda gelişimleriyle ilgileniyoruz. Biz devletin çocuklarına annelik ve babalık yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz geçtiğimiz Haziran ayından beri, 9 bine yakın sokaktaki evladımızı aldık, rehabilite ettik. Biz bu ülkenin çocukları için umut olmaya devam edeceğiz. Biz hükümetlerimiz döneminde bu çocuklarımızın istihdamlarını sağladık. Devletin, 45 binin üzerinde çocuğu istihdam edildi. Bu devlet büyük ve güçlü devlet. Bu devlet daha da büyüyüp güçlenecek inşallah." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 3.5 kat büyüdüğünü önümüzdeki dönemlerde de 2 kat daha büyütüleceğini söyleyen Aile Bakanı , vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek istedi.

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