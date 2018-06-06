Bakan Açıkladı! 4 Günde 42 Bin Kişi Başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Haziran 2018 tarihi itibariyle hem elektronik ortamda hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla gerçekleştirilen yapılandırma başvurularının 42 bin 164'e çıktığını söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, "2 Haziran itibarıyla hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvuruları alınmaya başlamış olup, şimdiye kadar 42 bin 164 başvuru oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan , prim borcu bulunan, işveren, esnaf, çiftçi , primini kendi ödeyen sigortalılar ve GSS kapsamındaki kişiler için de büyük bir ödeme kolaylığı getirdiklerinde, özellikle peşin ödemelerde büyük avantaj sağlandığını söyledi. Açıklamada ayrıca şu sözlere yer verildi : "İlk taksit ve peşin ödeme süresi de 31 Ağustos 2018'dir. Ödemeler 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verildi. Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacak."

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