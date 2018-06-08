Bakan Açıkladı ! 31 Bin Yeni Personel Daha Alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 18 bin hemşire , sağlık teknisyeni, tekniker olmak üzere 30 meslek grubundan alım yapılacağını, 19 bin de sağlık işçisi alımı yapılacağını söyledi. Bu alımların yanı sıra 12 bin doktor alımı da yapılacağını söyleyen Demircan, önümüzdeki günlerde yeni ilanların yayımlanacağını bildirdi.

Bakan Demircan, "Şu an ilanda ÖSYM'de, 18 bin hemşire, sağlık teknisyeni, teknikeri olmak üzere 30 meslek grubundan alım yapıyoruz. 9 bin kişi bir ay önce aldık, 19 bin de sağlık işçisi alacağız. Önümüzdeki günlerde ilana çıkıyoruz, bu yıl 12 bin de doktor alıyoruz, kadromuza dahil ediyoruz." dedi.

Sağlık Turizminde gelişim hedeflendiğini söyleyen Demircan, bunla ilgili gerekli adımların atıldığını söyledi. Demircan,"Fevkalade iyi bir nokta ama yetmez. Türkiye'de bu sayı daha da artacak. Sağlık turizminde de Türkiye mesafe kat etmeye başladı. Yılda 4 milyar dolar civarında Türkiye sağlık turizminden gelir elde ediyor. Yaptığımız planlamalarla 2023 yılında Türkiye'nin sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir elde etmesini sağlama imkanımız var. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.

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