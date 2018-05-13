Bakan Açıkladı! 2 Bin 500 Memur Daha Alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılı içerisinde 2 bin 500 engelli memur ataması daha yapılacağını söyledi.

Beykoz'da Ahmet Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programa katılan Fatma Betül Sayan Kaya, engelli memur atamalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Kamudaki engelli personel sayısının 10 katına çıkarıldığını söyleyen Kaya, "Engelli anneleri 2002'de evlatlarından utanır, onları evlerin bir köşesine kapatırdı. İktidara geldiğimiz günden itibaren öncelikle engellilerimizin eğitimleri noktasında çok önemli işler yaptık. Kaynaştırma okulları ile özel eğitimle birlikte engelli çocuklarımızdan eğitim alanların oranını 10 kata yakın arttırdık. Bugün 310 bine yakın engelli evladımız özel eğitimle birlikte eğitim hayatının içinde. Eğitimden sonra istihdam geliyor. Onların sosyalleşmesi için topluma, ülkeye hizmet edebilme şanslarının olabilmesi için istihdam hakkı sağlamalıydık.

Ve bugün 2002'ye oranla baktığımızda kamuda çalışan engelli sayımızı tam 10 kat arttırdık. 5 bin 777 olan engelli memur sayısını bu son yaptığımız atama ile birlikte 54 bine ulaştırdık. İkinci bir atamamız inşallah yılın ikinci döneminde Haziran ayından sonra 2 bin 500 engelli memurumuzun daha atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA