Bahçeli: Seçimlerdeki Stratejik Hedeflerimiz Gerçekleşti

Seçimden hedeflediği başarıyla ayrılan tek parti olarak görülen MHP'de yüzler gülüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, seçimlerdeki iki stratejik hedefin gerçekleştirildiğini, 24 Haziran 2018 seçimlerinde tarihi bir başarı elde edildiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tuzak bozulmuş komplo püskürtülmüştür. MHP, 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarı ve alnının akıyla çıkmıştır.Birinci stratejimiz, partimizin TBMM'de denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz...

KPSSCAFE - ANKARA