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Bahçeli: Seçimlerdeki Stratejik Hedeflerimiz Gerçekleşti

Seçimden hedeflediği başarıyla ayrılan tek parti olarak görülen MHP'de yüzler gülüyor.

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Bahçeli: Seçimlerdeki Stratejik Hedeflerimiz Gerçekleşti

Seçimden hedeflediği başarıyla ayrılan tek parti olarak görülen MHP'de yüzler gülüyor.

26 Haziran 2018 Salı 19:30
Bahçeli: Seçimlerdeki Stratejik Hedeflerimiz Gerçekleşti

Seçimden hedeflediği başarıyla ayrılan tek parti olarak görülen MHP'de yüzler gülüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, seçimlerdeki iki stratejik hedefin gerçekleştirildiğini, 24 Haziran 2018 seçimlerinde tarihi bir başarı elde edildiğini söyledi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tuzak bozulmuş komplo püskürtülmüştür. MHP, 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarı ve alnının akıyla çıkmıştır.Birinci stratejimiz, partimizin TBMM'de denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

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