Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli'nin Elini Öpen İYİ Partili Vekilden Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Milletvekilinden açıklama geldi.

banner396

Bahçeli'nin Elini Öpen İYİ Partili Vekilden Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Milletvekilinden açıklama geldi.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:55
Bahçeli'nin Elini Öpen İYİ Partili Vekilden Açıklama

27. Dönem Milletvekili Yemin töreni sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz , konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin kendisini ve diğer vekilleri tebrik etmesi üzerine bu nezakete cevaben elini öptüğünü, liderinin Meral Akşener, partisinin İYİ Parti olduğunu söyleyen Arkaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ayrıca şu açıklamayı yaptı : 

"Sayın Devlet Bahçeli Bey İyi Parti Milletvekillerinin yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir. 

Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu Milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Bende teşekkür ettim. 

Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi ,esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır. 

Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı bende aynı ölçüde nezaket gösterdim.

Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur. 

Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur.

Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'dir"

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIyi Parti Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BBP Liderinden 'Çocuğa Cinsel İstismar' Açıklaması Bu Caniler için İdam Cezası Getirilmelidir
BBP Liderinden 'Çocuğa Cinsel İstismar' Açıklaması Bu Caniler için İdam Cezası Getirilmelidir
Fahrettin Yokuş ve İsmail Koncuk Milletvekili Yemini Etti
Fahrettin Yokuş ve İsmail Koncuk Milletvekili Yemini Etti
Zonguldak'ta Maden Çöktü ! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta Maden Çöktü ! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim