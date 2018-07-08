Bahçeli'nin Elini Öpen İYİ Partili Vekilden Açıklama

27. Dönem Milletvekili Yemin töreni sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz , konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin kendisini ve diğer vekilleri tebrik etmesi üzerine bu nezakete cevaben elini öptüğünü, liderinin Meral Akşener, partisinin İYİ Parti olduğunu söyleyen Arkaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ayrıca şu açıklamayı yaptı :

"Sayın Devlet Bahçeli Bey İyi Parti Milletvekillerinin yani bizlerin bulunduğu yere gelerek hepimizi tek tek tebrik etmiştir.

Tebrik esnasında aramızda geçen konuşmada çok memnun olduğunu Milletvekili olarak seçilmemden dolayı başarılar dilediğini ifade etti. Bende teşekkür ettim.

Türk’ün töresinde büyüğe saygı, küçüğe sevgi ,esastır. Sevgide serbesiyet saygıda mecburiyet vardır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin nezaketine karşı bende aynı ölçüde nezaket gösterdim.

Durum tamamen insani ve vicdani bir durumdur.

Durumdan vazife çıkarmaya gerek yoktur.

Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'dir"

KPSSCAFE - ANKARA