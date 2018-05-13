Bahçeli'den Son Dakika Cezaevi Affı Açıklaması 'Af Konusunda Kararlıyız, Af Çıkacağına İnanıyorum'

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af değerlendirmesine yönelik sorularını yanıtlayan Bahçeli, Af talepleri konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

Bahçeli, "Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP’nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır.

Sayın Başbakan ‘Teröristlere kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allahın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum." dedi.

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