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Bahçeli'den CHP Grup Başkanvekiline 'Tipitip'

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Seçim Güvenliği konusunda dile getirdiği sözlere yönelik çok sert yanıt verdi.

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Bahçeli'den CHP Grup Başkanvekiline 'Tipitip'

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Seçim Güvenliği konusunda dile getirdiği sözlere yönelik çok sert yanıt verdi.

03 Nisan 2018 Salı 12:03
Bahçeli'den CHP Grup Başkanvekiline 'Tipitip'

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Seçim Güvenliği konusunda dile getirdiği sözlere yönelik çok sert yanıt verdi.

CHP'li Özel'e 'Geveze, Gevşek, Tipitip' diyen Bahçeli, "HP’nin geveze ve gevşek bir grup başkanvekili “Seçim ordusu kuruyoruz” diyerek aklının dibini dökmüştür. Bizim bildiğimiz ordu tektir. Yeni bir ordu kurma teşebbüsü, paralel bir örgütlenme olsa gerektir. Teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP’nin tipitip grup başkanvekili buna ne diyecektir? Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin. " ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank Vurgununa ilişkin de konuşan MHP Genel Başkanı, "Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır." dedi.

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