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Bahadıroğlu: Memurların Dokunulmazlığı Kalkacak

Akit Gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu sosyal medya hesabından, seçimlerden sonra memurların güvencesinin kalkacağını öne sürdü.

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Bahadıroğlu: Memurların Dokunulmazlığı Kalkacak

Akit Gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu sosyal medya hesabından, seçimlerden sonra memurların güvencesinin kalkacağını öne sürdü.

20 Haziran 2018 Çarşamba 22:07
Bahadıroğlu: Memurların Dokunulmazlığı Kalkacak

Akit Gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu sosyal medya hesabından, seçimlerden sonra memurların güvencesinin kalkacağını öne sürdü.

 Akit Gazetesi Yazarı Bahadıroğlu, "Seçimden sonra memur kanununda değişiklik yapılacak, memurların dokunulmazlığı kaldırılacak. Bunun müjdesini aldık" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Anayasada zaten bunun tanımı yapılmış. 657'nin kapsamı belli, nasıl çalışacakları belli. Memurlarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Zaman zaman böyle yalan dolan laflar ortaya atılıyor, kafa karıştırılmaya çalışılıyor. Oy avcılığının ötesinde bir şey değil. Herkes kendi statüsü neyse o statüyle çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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