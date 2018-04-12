Az Önce Duyuruldu! Mülakatsız En Az Lise Mezunu 210 Personel Alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı'ndan da az önce yapılan "NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI" başlığıyla yayımlanan duyuruda "Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK

Alımların Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri pozisyonlarında gerçekleşeceği öğrenilirken, Başvuruda bulunacak adayların her bir pozisyon için özel olarak belirtilen şartlar harici genel şartlara da uyması gerektiği vurgulandı.

Genel Şartlar Şu Şekilde :

Başvuruda bulunanların 2016 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular bugünden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitenin İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılacak. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KONTENJAN DURUMU

Başvuru sürecine dair detaylı bilgiye aşağıdaki başvuru kılavuzundan erişim sağlayabilirsiniz.

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