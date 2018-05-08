Az Önce Duyuruldu! Mülakatsız 289 Personel Alımı Yapılacak

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Trakya Üniversitesi'nden yapılan duyuruda "Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir." ifadeleri yer alırken, alım yapılacak pozisyonlar ve aranan nitelikler şu şekilde oldu:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Çukurova Üniversitesi'nden yapılan duyurudaysa alımla ilgili, "Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel istihdam edilecektir." denildi. Alım yapılacak pozisyonlar ve aranan nitelikler aşağıdaki gibi olacak:

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