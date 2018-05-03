Az Önce Açıklandı! Memurlara Zam Geliyor!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlara enflasyon zammı da oluşmuş oldu. 2018'in ilk 4 ayında enflasyon yüzde 4,68 olarak gerçekleşti.
Temmuz'da enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memurlara enflasyon zammı olarak yansıyacak. 4 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında memurlar için enflasyon zammı oluşmuş durumda. 2017'nin ilk 6 ayında memurlar yüzde 3 zammın yanı sıra yüzde 1,76 oranında enflasyon zammı almıştı. 2017'nin ikinci yarısında memurlar yüzde zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı almıştı. Toplu sözleşmeye göre 2018 yılında öngörülen zam oranı 4+3,5. Buna karşın 2018 yılının ilk yarısının 4 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 4,68. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi durumunda memurlar enflasyon zammı alacaklar.
KAYNAK: MEMURLAR.NET
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memura zam açıklaması yapacağınıza sayın devlet büyüklerim isimlere iş imkanı açıklayın hayatım boyunca iş aradım ve bulamadım iskur danda hiç birşe olmadı affınıza sığındım ama çok zor durumdayim
Tabı bagkur emeklisi falan kendini parçalasın faturadan ondan bundan kalanlar ile ev gecindirmeye memurun dışarılarda ödediği hesaplara yetmiyodur maaşa zam yapılsın memura daha çok harcasin. İş imkanı sağlanmak gelişmiş bi ülke olmak yerine eldeki memur yattığı yerden kazansın