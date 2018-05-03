Az Önce Açıklandı! Memurlara Zam Geliyor!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlara enflasyon zammı da oluşmuş oldu. 2018'in ilk 4 ayında enflasyon yüzde 4,68 olarak gerçekleşti.

Temmuz'da enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memurlara enflasyon zammı olarak yansıyacak. 4 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında memurlar için enflasyon zammı oluşmuş durumda. 2017'nin ilk 6 ayında memurlar yüzde 3 zammın yanı sıra yüzde 1,76 oranında enflasyon zammı almıştı. 2017'nin ikinci yarısında memurlar yüzde zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı almıştı. Toplu sözleşmeye göre 2018 yılında öngörülen zam oranı 4+3,5. Buna karşın 2018 yılının ilk yarısının 4 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 4,68. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi durumunda memurlar enflasyon zammı alacaklar.

KAYNAK: MEMURLAR.NET

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