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Az Önce Açıklandı ! 4 Bin Personel Daha Alınacak!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söyledi.

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Az Önce Açıklandı ! 4 Bin Personel Daha Alınacak!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:23
Az Önce Açıklandı ! 4 Bin Personel Daha Alınacak!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 4 bin personel alımı daha yapılacağını söyledi.

Erdoğan, "Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 24.05.2018 20:36
Anahtar Kelimeler:
Asdep Personel AlımıAsdep
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Öykü 5 saat önce

Lütfen çocuk gelişimi önlisans ları da düşünün...

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Onur 5 saat önce

Hangi illerde olacak bu ?

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Sanem 5 saat önce

Önümüzdeki dönem yani 2018 KPSS sonrası mı ??? KPSS sonrası olmasın lütfen

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Burcu 5 saat önce

Sosyal hizmet önlisans atamalarına da yer verin

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İssiz Arkeolog 5 saat önce

Arkeolog hic almiyorsunuz neden o zaman bu ülkede arkeoloji bolumu var mademki okuduktan sonra arkeolog olarak atanmiyorsun o zaman kapatın bölümü o kadar kisi bosuna okumus olmaz!!! Artik bizide atayın bizde mesleğimizi yapmak istiyoruz biride bizi duysun !!!!!

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Gözde 4 saat önce

Onlisans sosyal hizmet yer verin lütfen

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Bahar 4 saat önce

Önlisans sosyal hizmetleride düşünün

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Zelal 3 saat önce

Cocuk gelisimi onlisans bolumunede kadro verin o kadar emek var duyun sesimizi

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