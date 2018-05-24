Az Önce Açıklandı ! 4 Bin Personel Daha Alınacak!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Bin ASDEP personeli alımı yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 4 bin personel alımı daha yapılacağını söyledi.

Erdoğan, "Programla, hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet sağlanacaktır. Şu ana kadar 3.000 ASDEP personeli istihdam edilmiştir. Önümüzdeki dönemde 4.000 personelin daha istihdam edilmesi, mevzuat altyapısının ve belli bir aşamaya gelinen bilgi işlem altyapısının tamamlanmasıyla Programın ülke çapında etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır." dedi.