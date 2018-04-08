Ayvalık'ta Korkunç Kaza! 3 Genç Feci Şekilde Can Verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli olduğu öğrenilen bir otomobil yol kenarındaki, üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarptı. Kazada 3 genç feci şekilde can verdi.

Kaza 01.00 sıralarında Ayvalık'ın Sefa-Çamlık Mahallesinin ,Çamlık koyu mevkiinde ilçenin ünlü turizm merkezi Sarımsaklı'dan ilçe merkezine gitmekte olan 18 yaşındaki Gözde Çam idaresindeki aracın virajı alamayarak yol kenarındaki elektrik trafosunun bulunduğu beton direğe çarpmasıyla oldu.

Kazada lüks araç adeta hurdaya dönerken otomobilde sürücü Gözde Çam'ın yanında bulunan 19 yaşındaki Alper Yavaş ve 22 yaşındaki Mert Artur da feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 gencin cansız bedenini araçtan çıkardılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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