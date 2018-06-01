İstanbul Avcılar'da aynı mahallede oturan 3 çocuk günlerdir kayıp. Aileler polise başvurdu. Avcılar'da aynı mahallede 3 çocuğun 5 gündür evlerine gelmediğini belirten aileler, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ambarlı Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki B.B., 14 yaşındaki B.B. ve 17 yaşındaki B.D.'nin aileleri, çocuklarının 28 Mayıs'ta evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri gelmediklerini bildirdi. Çocuklardan 14 Yaşındaki B.B.'nin babası Vasfi B. 28 Mayıs'ta arkadaşlarıyla kahvaltı yapmak için evden çıktığını söylediği oğlunun bir daha eve gelmediğini söyledi.

Vasfi B., "Pazartesi ben sabah işe gitmek için evden çıktıktan sonra Berkay da çıkmış. O zamandan beri kendisinden haber alamıyoruz. Telefonu kapalı. Daha önce tanıştığı bir çocuk, pazar akşamı Berkay'la camiye gitmek için kapıya geldi. Ancak ben izin vermedim. Ertesi sabah da zaten Berkay kayboldu. Berkay'ı görmek için o akşam kapıya gelen Batuhan da kayıp. Aynı gün, yakınımızda oturan Berfin de kayboldu. Berfin ile Berkay aynı okulda eğitim görüyorlar. Bir süre önce buraya taşındık. Taşınmamızın sebebi, Berkay'ın kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarından uzak kalmasıydı. Nerede oldukları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çocukları kaybolan diğer aileler de şaşkın." dedi. Polislerin çocukları bulmak için çalışmaları sürüyor. Bu arada 3 çocuğun daha önce de aynı anda kaybolduğu ve bir süre sonra evlerine döndükleri belirtildi.

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