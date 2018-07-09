Aynı Köyde İkinci Kez Ayı Saldırısı Gerçekleşti

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde ikinci kez ayı saldırısı meydana geldi. Köylülerden Taner ve Hamit Tosunoğlu, hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktılar. Dere kenarına su almaya giden Taner ve Hamit Tosunoğlu burada ayı ile karşılaştı.

Ayının üstlerine geldi anda kendilerini yere atarak kurtulduklarını söyleyen Taner Tosunoğlu, "Bizim bu köyde durmamızın sebebi hayvancılıkla uğraşmak. Hayvanlarımızın yanına gidemiyoruz. Benim malımı ayı yedi. Bundan birkaç gün önce ayı saldırısı sonucu akrabamızı kaybettik. Vurmak yasak, para cezası kesiyorlar. Bugün halkımız arazisini, çayırını, tarlasını sulamaya gidemiyor. Önceden 3-5 taneydi, şimdi 50-60 tane. Biz dereden su almaya gittik. Suyun yanında gittiğimiz de kayanın arasından ayı çıktı. Amcamın oğlu Hamit bana dedi ki kaç ayı. Kafamı çevirdim ki kayanın üstün de ayı. Ayı tekti biz 3 kişiydik. Kaçmaya çalışırken yere yattık o esnada başka ayı bağırınca onun sesine gitti. Öyle kurtulduk" dedi.

Ailesinin tedirgin olduğunu akşam uyku uyuyamadığını söyleyen Tosunoğlu, insanların hayvanlarını sulağa götüremediğini belirtirken, "Bugün dağa gidip su aldım. Tedirgin olarak çalışıyoruz. Daha önceden olmuş bu ayı saldırıları ben hatırlamıyorum. Akşam insanlar suya bile gidemiyor. İnsan olsa ettiğinde yeter ölüyorum dersin vurmaz ama bu hayvan. Onun bir pençesi öldürüyor" dedi. Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesine giden Yunus Tosunoğlu ayı saldırısına uğramış, ayı ile birlikte kayalıklardan düşerek ölmüştü. Köy sakinleri benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden yardım bekliyor.

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