AYM Eski Başkanı Haşim Kılıç'ın Oğluna ByLock'tan Gözaltı

Son dakika haberi Ankara'dan alındı. Edinilen son bilgilere göre Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve büyük bir kararlılıkla yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesi üzerine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı. Yakalama kararının çıkarılmasının ardından Kılıç'ın yurda döner dönmez gözaltına alınması bekleniyor.

Kpsscafe.com.tr |Ankara