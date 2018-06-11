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Aydın'da Midibüsler Çarpıştı! 12 Kişi Yaralandı

Aydın'da iki şehir içi yolcu midibüsünün çarpışması neticesinde 12 kişi yaralandı.

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Aydın'da Midibüsler Çarpıştı! 12 Kişi Yaralandı

Aydın'da iki şehir içi yolcu midibüsünün çarpışması neticesinde 12 kişi yaralandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 18:13
Aydın'da Midibüsler Çarpıştı! 12 Kişi Yaralandı

Aydın'da iki şehir içi yolcu midibüsünün çarpışması neticesinde 12 kişi yaralandı. Yalçın Ceylan'ın kullandığı plakalı midibüs, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda Ercan Tutuş,  yönetimindeki plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu plaklı midibüs devrildi. Kazada, her iki midibüste bulunan toplam 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan bazı yolcuları çıkarıp sedyeyle ambulanslarla bindirdi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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