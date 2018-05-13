Aydın'da Korkunç Kaza! 6 Yaralı Var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Nazilli-Aydın Karayolunun Şehit Emrah Polat Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 plakalı otomobil, 22 yaşındaki Erdin Demirtaş idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Demirtaş ile Mehmet Akgöl, Kader Demir, Ayşenur Taş, Semih Demirler, Yasin Şentürk yaralandılar.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan polis ekipleri, kazadan sonra bölgeden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini öğrenmek için çalışma başlattılar.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA