Aydın Çine'de Düğün Kanlı Sonlandı! 6 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesi Mutaflar mahallesinde sokak arasında yapılan düğünde henüz öğrenilemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Gruplar tartışmanın büyümesiyle birlikte birbirine sopa ve şişelerle saldırdı.

Kavgada 28 yaşındaki Salih Söker, 30 yaşındaki Yavuzer Söker, 23 Yaşındaki Mustafa Can Söker, 35 yaşındaki Mustafa Hoş, 29 yaşındaki Ertaç Işık ve 30 Yaşındaki Hasan Karadağ yaralandı. İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra Çine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KPSSCAFE - ANKARA