Ayda 24 Bin TL Burs Alacaklar!

Beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçü sağlamak maksadıyla başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ destekleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan desteklere göre araştırması için 1 milyon TL başlangıç ödeneği verilecek araştırmacılar, ayda 24 bin TL burs alacak. Destekler eş ve çocukları da kapsayacak şekilde hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak maksadıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen 'Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı'nı, 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dönüştürdüklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye'ye gelmelerini, dönmelerini teşvik etmek amacıyla destek programı kapsamında 24 ile 36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık 2018 tarihinde resmi olarak çağrıya çıkılacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank destekler ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Bu destek tasarlanırken, nitelikli insan gücünü çekmeyi başaran, uluslararası çalışmalarda ön plana çıkan gelişmiş ülkeler ve yeni gelişen ekonomilerdeki uygulamalar analiz edildi. 10 ülkeden 56 farklı destek programı incelendi. Araştırmacı başlangıç paketi ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olacak. Ödenek, araştırmacıların kendisine değil, kendilerine ev sahipliği yapan kuruma aktarılacak. Ayrıca, başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 720 bin TL'ye kadar araştırma desteği verilebilecek. Bunların yanında aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği de aktarılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebileceklerini aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs genç araştırmacılar için 20, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak. Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve Türkiye'ye gelen tüm ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek. Araştırmacı ve ailesinin Türkiye'ye geliş uçak bileti masrafı da karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen lider araştırmacıların kendi ekiplerini kurabileceklerine vurgu yapan Bakan Varank "ülkemizde ekiplerini kurabilmelerine yönelik her türlü imkan sağlanacak. Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı tutulacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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