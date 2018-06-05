AVM'de Flaş Olay: Sinsice Kasiyerin Arkasına Geçip Bir Anda..

İstanbul'da bir AVM'de flaş bir hırsızlık yaşandı.

Önceki gün saat 16.00 sularında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de meydana gelen olayda, edinilen son bilgilere göre, mağazanın yoğun olduğu bir zaman diliminde hırsız, müşteri gibi içeriye girdi ve dolaşmaya, eşyalara bakmaya başladı. İçeride bir süre dolaşan ve dikkat çekmeden zaman geçiren hırsız, kasiyerin yoğun olduğu anı fırsat bilerek kasanın arkasına geçti. Hırsız burada ürünlere bakıyormuş gibi yaparak bir yandan da kasiyeri ve çalışanları kolaçan etti. Ardından harekete geçen hırsız, şarjda olan cep telefonunun kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsız, “bu kadarına pes” dedirtirken o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasiyerle müşterilerden ödeme aldığı esnada hırsız kasiyerin arkasına geçiyor. Burada ürünlere bakıyormuş gibi yaparak dikkat çekmeden zaman geçirmeye çalışan hırsız, bir yandan da kasiyeri ve çalışanları dikkatli şekilde kontrol ediyor.

Hırsız ardından şarjda olan cep telefonu çıkartarak çantasına atıp kayıplara karışıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA