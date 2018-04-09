Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Av Tüfeğini Yere Attı İki Çocuğu Yaraladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde S.H. isimli kadının  yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucunda 3 yaşındaki M.H. ve E.H. yaralandı.  Olay öğle saatlerinde Derince ilçesi Esentepe mahallesinde meydana geldi.

banner396

Av Tüfeğini Yere Attı İki Çocuğu Yaraladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde S.H. isimli kadının  yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucunda 3 yaşındaki M.H. ve E.H. yaralandı.  Olay öğle saatlerinde Derince ilçesi Esentepe mahallesinde meydana geldi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:50
Av Tüfeğini Yere Attı İki Çocuğu Yaraladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde S.H. isimli kadının  yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucunda 3 yaşındaki M.H. ve E.H. yaralandı.  Olay öğle saatlerinde Derince ilçesi Esentepe mahallesinde meydana geldi.

M.H. isimli çocuk ile kuzeni E.H eve yeni taşınan ailenin eşyaları arasında buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladılar. Çocukların silahla oynadığını gören S.H. tüfeği alıp yere attı. Yere düşen tüfek ateş aldı.

Saçmalar kadının çocuğu M.H. ile M.H.'nin kuzeni E.H'ye isabet etti. M.H. isimli çşocuk omuz ve kolundan, E.H. isimli çocuksa bacaklarına isabet eden saçmalar yüzünden yaralandı. Yaralı minikler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirin.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Av Tüfeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki Gece Kulübünde Dehşet!
Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki Gece Kulübünde Dehşet!
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı
ATO Başkan Vekiline Yumruklu Saldırı: Mustafa Deryal Hastanelik Oldu-İşte İlk Görüntü
ATO Başkan Vekiline Yumruklu Saldırı: Mustafa Deryal Hastanelik Oldu-İşte İlk Görüntü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim