Av Tüfeğini Yere Attı İki Çocuğu Yaraladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde S.H. isimli kadının yere attığı av tüfeğinin ateş alması sonucunda 3 yaşındaki M.H. ve E.H. yaralandı. Olay öğle saatlerinde Derince ilçesi Esentepe mahallesinde meydana geldi.

M.H. isimli çocuk ile kuzeni E.H eve yeni taşınan ailenin eşyaları arasında buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladılar. Çocukların silahla oynadığını gören S.H. tüfeği alıp yere attı. Yere düşen tüfek ateş aldı.

Saçmalar kadının çocuğu M.H. ile M.H.'nin kuzeni E.H'ye isabet etti. M.H. isimli çşocuk omuz ve kolundan, E.H. isimli çocuksa bacaklarına isabet eden saçmalar yüzünden yaralandı. Yaralı minikler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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