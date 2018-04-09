ATO Başkan Vekiline Yumruklu Saldırı: Mustafa Deryal Hastanelik Oldu-İşte İlk Görüntü

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Deryal'e yumruklu saldırı düzenlendi.

Aşomam son dakika bilgilerine göre Ankara Ticaret Odasına gelen bir grubun Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdığı ve Deryal'in bu salrırıda yumrukların hedefi olduğu öğrenildi. Alınan son bilgilere göre Deryal aldığı yumrukla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Hastaneye kaldırılan Mustafa Deryal, tedavi altına alındı. Saldırının gerçekleştiği bölgeye ise polis ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA