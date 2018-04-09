Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ATO Başkan Vekiline Yumruklu Saldırı: Mustafa Deryal Hastanelik Oldu-İşte İlk Görüntü

Son dakika.. ATO Başkanvekili Mustafa Deryal, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbeleri ile hastanelik olan Deryal tedavi altına alındı.

banner396

ATO Başkan Vekiline Yumruklu Saldırı: Mustafa Deryal Hastanelik Oldu-İşte İlk Görüntü

Son dakika.. ATO Başkanvekili Mustafa Deryal, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbeleri ile hastanelik olan Deryal tedavi altına alındı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:25
ATO Başkan Vekiline Yumruklu Saldırı: Mustafa Deryal Hastanelik Oldu-İşte İlk Görüntü

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Deryal'e yumruklu saldırı düzenlendi.

Aşomam son dakika bilgilerine göre Ankara Ticaret Odasına gelen bir grubun Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdığı ve Deryal'in bu salrırıda yumrukların hedefi olduğu öğrenildi. Alınan son bilgilere göre Deryal aldığı yumrukla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Hastaneye kaldırılan Mustafa Deryal, tedavi altına alındı. Saldırının gerçekleştiği bölgeye ise polis ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.04.2018 13:15
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret OdasıATO BaşkanıMustafa DeryalSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Av Tüfeğini Yere Attı İki Çocuğu Yaraladı
Av Tüfeğini Yere Attı İki Çocuğu Yaraladı
Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki Gece Kulübünde Dehşet!
Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki Gece Kulübünde Dehşet!
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim