Atatürk Havalimanında Uçağa Kaçak Binen Yolcu Gözaltına Alındı

Uçağa Kaçak Binen Yolcu Gözaltına Alındı

Atatürk Havalimanından Antalya'ya gitmeye hazırlanan tarifeli uçağa biletsiz bindiği tespit edilen kaçak yolcu gözaltına alındı. Onur Air'in Atatürk Havalimanından Antalya'ya gidecek tarifeli uçağına biletsiz bindiği tespit edilen şahıs , Atatürk Havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde , Antalya'ya kalkış için yolcu alımı yapan uçakta kabin ekibi bir yolcunun fazla olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yapılan kontrollerde, R.K. isimli şahsın uçağa bileti olmadığı halde bindiği öğrenildi. Uçağa çağrılan polis ekipleri biletsiz yolcuyu teslim aldı. Gözaltına alınan R.K'nin Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliğine götürüldüğü, burada ifadesinin alınarak hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Havalimanı yetkilileri şahsın uçağa nasıl girdiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA