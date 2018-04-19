Atatürk Havalimanında Uber Sürücüsüne Saldırdılar

Atatürk Havalimanında yolcu alan UBER sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından tehdit edildi. Sürücü meydan dayağından saniye farkıyla kurtuldu.

Olay dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanında meydana geldi. Öğle saatlerinde bir yolcu, UBER uygulamasından çağrı yaparak araç çağırdı. Kısa bir süre sonra havalimanına gelen uber sürücüsü yolcuyu aracına aldı. Ardından sürücü yoluna devam etmek istediği sırada kimliği belirsiz iki kişi aracın önünü kesti.

Saldırganlar aracın içerisine girmeye çalışan yolcuya bağırarak inmesini istedi. UBER sürücüsü de bu kişilere tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüdü. İki saldırgan sürücüye tekme ve yumruklarla saldırmaya çalıştı. Aracına binerek uzaklaşan UBER sürücüsünün bir süre peşinden koşan iki kişi daha sonra kayıplara karıştı.

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