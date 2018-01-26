Atatürk Havalimanında Dijital Para Operasyonu

Son yılların en çok konuşulan konularından birisi olan Bitcoin, milyonlarca insanın 'Zenginlik' hayallerini süslüyor. İstanbul Atatürk Havalimanında New York ve Abu Dabiden getirilerek yurda sokulmaya çalışılan Bitcoin üretim cihazı olarak kullanılan bilgisayar parçaları ele geçirildi, konuyla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atatürk Havalimanında bir gün arayla iki Bitcoin operasyonu gerçekleştirdi. İlk operasyonda New York'tan İstanbul'a gelen Batuhan A'nın 'Gümrüğe tabi eşyam yok' dediği ve yeşil hattan geçmek istediği fakat valizinde '12 ekran kartı, 1 güç kaynağı, 27 ekran kartı slotu, 1 sensör ve 1 sinyal tespit cihazı' bulunduğu belirlendi. Gümrüklenmiş değerinin 6 bin 892 TL olduğu belirtilen malzemelere el konuldu. Nihat Uludağ'ın haberine göre ikinci operasyon Abu Dabi'den gelen Rojin İ. isimli şahsa yapıldı. Yeşil hattan geçiş yapacağı sırada durdurulan şahsın valizinde 5 ekran kartı ile 5 güç kaynağı bulundu.

Rojin İ'nin valizindeki parçaların 76 bin 500 TL olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Bitcoin üretimi için kullanılan malzemelerin Türkiye'de daha az ve daha pahalı olması nedeniyle bu işle uğraşanlar (Mining) parçaları yurt dışından alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA