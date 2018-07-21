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Atatürk'e Hakaret Eden Kişi Yakalandı-İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve bu anları çektiği bir video ile paylaşan Safiye İnci, Ankara Demetevler'de yakalandı. İnci'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Atatürk'e Hakaret Eden Kişi Yakalandı-İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve bu anları çektiği bir video ile paylaşan Safiye İnci, Ankara Demetevler'de yakalandı. İnci'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:39
Atatürk'e Hakaret Eden Kişi Yakalandı-İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İnci, Ankara'da gözaltına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Anıtkabir'de hakaret eden ve bu anları sosyal medya üzerinde çektiği video ile paylaşan Safiye İnci hakkında soruşturma başlatılarak hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İnci'nin Ankara'nın Demetevler Mahallesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İnci, Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden İnci, “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 21.07.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
Atatürke HakaretAtatürkSon DakikaSafiye Inci
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Ali kemal 2 saat önce

saygısı olsa hakaret etmez kendiyle çelişiyor beynini .

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