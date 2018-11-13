Atatürk Anıtı'na Baltayla Saldırdı: İşte O Görüntüler

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen siyah çarşaflı bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.

Tekirdağ'a bağlı Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. pic.twitter.com/7v7VXnFqJG — Haber Editörü (@newsedpro) 13 Kasım 2018

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