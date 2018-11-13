Atatürk Anıtı'na Baltayla Saldırdı: İşte O Görüntüler

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen siyah çarşaflı bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.
Tekirdağ'a bağlı Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.
Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.
İşte o görüntüler;
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.— Haber Editörü (@newsedpro) 13 Kasım 2018
Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. pic.twitter.com/7v7VXnFqJG
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bu ne abi ülkede yine çarşaflı hareketli günler başladı. Atatürk e hakaret eden kadin vardı videoya ceken. 10 kasımda da bi kadin yine çirkin kelimeler kullandı. Şimdi de bu.. Bi el atilmasa seyhsait isyanina dönüşecek
Nerdee Atam ın dönemindeki asil kadınlar giyimleriyle duruşlarıyla oturuslarıyla o asillik nerrrdee
Iste ulkem yeniden duzeliyor... ustte yazan dangalak arkadas, seyh sait islam sehididir.
Ulan bu lar hep provakasyon ülkeyi bu seferde Atatürk ve İslam çıkık ile yıkmaya çalışıyorlar oyuna gelmeyelim aman dikkat
Ulkem yeniden duzeliyor diyen sığır o toynaklarınla nasıl yazdın anlamadim ama senin ben beynine oksijen götüren hücrelerini tek tek ........
Şeyh sait vatan hainidir seyh saiti savunan kisilerde vatan hainidir tamda onun gibilerin destekleyeceği hareketler bunun gibi hainleri polislerimiz bir yakalasın içeri atsinlarda görürum sizi yakalaninca aglqrsiniz ozur dilersiniz artik yalaklar
arkadaşlar,bunlar provakatif eylemler.bile bile yapılıyor.ülkemizdeki huzur ortamını bozmak isteyenlerin kurguları.bir de dinimizle de dalga geçmeye çalışıyorlar.Allah bunları ya ıslah etsin ya da kahretsin.Amin
Atatürkçüyüm ama artık ben bunların pkk gibi örgütlerin oyunu olduğunu birbirimize düşürmek için provokasyon yaptıklarını düşünüyorum