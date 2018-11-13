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Atatürk Anıtı'na Baltayla Saldırdı: İşte O Görüntüler

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen siyah çarşaflı bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.

Atatürk Anıtı'na Baltayla Saldırdı: İşte O Görüntüler

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen siyah çarşaflı bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.

13 Kasım 2018 Salı 14:15
Atatürk Anıtı'na Baltayla Saldırdı: İşte O Görüntüler

Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen siyah çarşaflı bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.

Tekirdağ'a bağlı Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Çorlu  Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 14:20
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Yorumlar
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Rojin 2 dakika önce

Bu ne abi ülkede yine çarşaflı hareketli günler başladı. Atatürk e hakaret eden kadin vardı videoya ceken. 10 kasımda da bi kadin yine çirkin kelimeler kullandı. Şimdi de bu.. Bi el atilmasa seyhsait isyanina dönüşecek

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