Ataşehir'de Kabus! Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul Ateşehir'de 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında bir kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi süreci devam ediyor. İstanbul Ateşehir'de 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.
Korkunç olayda 1 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Yangının evde bulunan kombide yaşanan bir patlamanın sonucunda çıktığı öne sürülürken, yangının öğle saatlerinde çıktığı bildirildi. Kombideki patlamanın ardından başladığı öne sürülen yangında Seva Sevgi Meşe'nin dumandan zehirlenerek öldüğü, Dumandan etkilenen aynı aileden Hatice Meşe, Recep Meşe ve İbrahim Meşe sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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