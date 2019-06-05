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Ataması yapılmayan öğretmen İntihar Etti!

Kastamonu'nun Merkez Hisarardı mahallesinde, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu'nun, arefe günü kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Ataması yapılmayan öğretmen İntihar Etti!

Kastamonu'nun Merkez Hisarardı mahallesinde, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu'nun, arefe günü kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:14
Ataması yapılmayan öğretmen İntihar Etti!

Kastamonu'da, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Abdülkadiroğlu’nun kesin intihar nedeni bilinmiyor. Ancak CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!”

​Abdülkadiroğlu’nun cenazesi dün Merkez’e bağlı Kaşçılar Köyü’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenazesinin ardından toprağa verildi.

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ataması yapılmayan öğretmen intihar etti
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Öğretmen 3 saat önce

Sorumlusu kim ? Öğretmen adaylarının haklarını vermeyen kim ? Genç nesilleri heba eden kim ?

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kevser 3 saat önce

benim anlamadıgım ögretmen nasıl 21 yaşında oluyor bu okulu kaçsenede bitirdi

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