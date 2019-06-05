Ataması yapılmayan öğretmen İntihar Etti!

Kastamonu'da, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Abdülkadiroğlu’nun kesin intihar nedeni bilinmiyor. Ancak CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!”
Yok başka cehennem yaşıyoruz işte!— Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) 4 Haziran 2019
Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi.
Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır.
Unutmayacağız! pic.twitter.com/xQ5EK2xhD0
Abdülkadiroğlu’nun cenazesi dün Merkez’e bağlı Kaşçılar Köyü’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenazesinin ardından toprağa verildi.
Sorumlusu kim ? Öğretmen adaylarının haklarını vermeyen kim ? Genç nesilleri heba eden kim ?
benim anlamadıgım ögretmen nasıl 21 yaşında oluyor bu okulu kaçsenede bitirdi