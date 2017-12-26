Atama Bekleyen Öğretmenler: 20 Bin Atama Devede Kulak

Atama bekleyen öğretmenler sosyal medyada birleşti ve Şubat döneminde yapılacak 20 binlik atamanın az olduğunu, bu atamanın en az 40 binlik sayıya yükseltilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinde #20BinAtamaDevedeKulak hashtagı altında paylaşım yapan öğretmenler, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Bütçeden en fazla payı MEB alıyor ama ihtiyaç dağılımında, en fazla gereksinim öğretmen olmasına rağmen, hak ettiği kadar kadro verilmiyor.

Eğitime ne kadar yatırım yaparsak geleceğe yatırım yapmış oluruz. 109 bin öğretmen açığına 20 bin atama yetmez!

Bütçeden en fazla payı MEB almıyor. 110 bin öğretmen açığına 40 bin atama istiyoruz.

Ekonomimiz söylediğinize göre çok iyi.Hamd olsun! Fakat sn İsmet Yılmaz Bey'in para yok nasıl atayalım demesi kafaları karıştırıyor! 109 bin net açığa 20 bin kafa karıştırıyor!

110 bin personel alımından öğretmenlerin payı sadece 20 bin olması kabul edilemez. 40 bin atama talebimizdir."

Bakan Yılmaz'ın Son Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz geçtiğimiz hafta öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Kaliteli eğitim vermek için 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Önümüzdeki şubat ayında ilana çıkıyoruz, 20 bin öğretmeni daha alacağız. Toplam öğretmen sayımız şu anda 904 bin. 20 bini daha aldığımızda 924 bin öğretmenimiz olacak. Özel okullarda da öğretmenlerimiz var, Türkiye'de toplam bir milyona yakın öğretmenimiz, 18 milyona yakın öğrencimiz var. 7 milyon 700 binin üzerinde de yüksek öğretime gidenler var. Toplam 25 milyon yapar.

Kaliteli eğitim vermek adına okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. 2019 yılında 5 yaş için okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 90 seviyesine ulaştıracağız, 5 yaşı bu seviyeye ulaştırdığımızda, 4 yaşı da okul öncesi eğitim kapsamına alacağız. İdeal olanı 3,4,5. Genel ibare şu; 'verin bana 7 yılı, 70 yıl sizin olsun.'. Ne demek bu? Üç yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl da ilkokul. Dolayısıyla 7 yılda siz temeli sağlam atarsanız, bunun üzerine inşa edecekleri ortaokulu, lisesi ve yüksek öğretim daha sağlam olacaktır."

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