Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Bedelli Askerlik Hakkında AK Parti'den Flaş Açıklama

Bedelli askerlik ve askerlik süresinin kısaltılması hakkında son dakika açıklaması AK Parti'den geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, basın mensuplarına yaptığı son dakika açıklamasında önemli bilgiler verdi. Elitaş, bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak.
Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi.
Peki sizce bedelli askerlik mi gelmeli, yoksa askerlik süresi mi kısaltılmalı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Askerlik kısaltılmalı, herkes askerliğini az da olsa yapmalı..
Bedeli
Bedeli askerlik yaşı 25 olmalı
Hayır bedelli askerlik kesinlikle olmamalı. Bedelli askerliğe sonuna kadar karşıyım
Kesinlikle süre kısalmalı 2 aylık askeriz bedelliye karşıyız bizde bu vatana elimizden geldiğince hizmet etmek için gittik bedelli çıkıyorsa bile süreyi düşürmek gerekiyor 30 yaşında devrelerimiz var hak herkes için haktır
Askerlik süresi kısaltınmalı
Türkiye ekonomisi şehit ailelerine katkı sağlanması için bedelli gelmeli.
Bedelli askerlik çıkmalı mağdur olan çok insan var.TSK profosyonel orduya geçmiş durumda.