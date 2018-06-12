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Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Bedelli Askerlik Hakkında AK Parti'den Flaş Açıklama

AK Parti Grup Başkanverkili Mustafa Elitaş'tan bedelli askerlik ve askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

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Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Bedelli Askerlik Hakkında AK Parti'den Flaş Açıklama

AK Parti Grup Başkanverkili Mustafa Elitaş'tan bedelli askerlik ve askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

12 Haziran 2018 Salı 11:50
Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Bedelli Askerlik Hakkında AK Parti'den Flaş Açıklama

Bedelli askerlik ve askerlik süresinin kısaltılması hakkında son dakika açıklaması AK Parti'den geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, basın mensuplarına yaptığı son dakika açıklamasında önemli bilgiler verdi. Elitaş, bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak.

Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi.

Peki sizce bedelli askerlik mi gelmeli, yoksa askerlik süresi mi kısaltılmalı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

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Son DakikaAskerlik SüresiBedelli Askerlik
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Mert 56 dakika önce

Askerlik kısaltılmalı, herkes askerliğini az da olsa yapmalı..

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Hasan 56 dakika önce

Bedeli

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Fuat koç 55 dakika önce

Bedeli askerlik yaşı 25 olmalı

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Herşeyin bedeli var şarkısının bestecisi 55 dakika önce

Hayır bedelli askerlik kesinlikle olmamalı. Bedelli askerliğe sonuna kadar karşıyım

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Emirhan 55 dakika önce

Kesinlikle süre kısalmalı 2 aylık askeriz bedelliye karşıyız bizde bu vatana elimizden geldiğince hizmet etmek için gittik bedelli çıkıyorsa bile süreyi düşürmek gerekiyor 30 yaşında devrelerimiz var hak herkes için haktır

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Kemal 55 dakika önce

Askerlik süresi kısaltınmalı

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Engin 55 dakika önce

Türkiye ekonomisi şehit ailelerine katkı sağlanması için bedelli gelmeli.

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Serkan 55 dakika önce

Bedelli askerlik çıkmalı mağdur olan çok insan var.TSK profosyonel orduya geçmiş durumda.

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