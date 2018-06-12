Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Bedelli Askerlik Hakkında AK Parti'den Flaş Açıklama

Bedelli askerlik ve askerlik süresinin kısaltılması hakkında son dakika açıklaması AK Parti'den geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, basın mensuplarına yaptığı son dakika açıklamasında önemli bilgiler verdi. Elitaş, bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak.

Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi.

Peki sizce bedelli askerlik mi gelmeli, yoksa askerlik süresi mi kısaltılmalı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

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