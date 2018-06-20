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Askeri Araca Roketli Hain Saldırı: Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi Geldi

Kahreden haberin adresi Hakkari oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre Hakkari'de Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden askeri personelleri taşıyan araca hain saldırı düzenlendi.

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Askeri Araca Roketli Hain Saldırı: Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi Geldi

Kahreden haberin adresi Hakkari oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre Hakkari'de Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden askeri personelleri taşıyan araca hain saldırı düzenlendi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:47
Askeri Araca Roketli Hain Saldırı: Hakkari'den Kahreden Şehit Haberi Geldi

Son dakika haberi Hakkari'den geldi.

Hakkari Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında, bugün saat 10.30 sularında Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inmekte olan askeri araçlara yönelik Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensupları tarafından roketli saldırı düzenlendiğine yer verildi.

Saldırı sonucu 2 askeri personelin şehit olurduğu belirtilirken, 1 askeri personelin ise yaralandığına yer verildi.. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlara hız verildi.

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