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Asker Kendini Vurdu!

Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Asker Kendini Vurdu!

Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 22:27
Asker Kendini Vurdu!

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Kışlası'nda 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Van nüfusuna kayıtlı Mazlum lrğat (22), vatani görevini yaparken nöbet yerinde kendisini silahla vurdu.

Ağır yaralanan asker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asker, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Mazlum lrğat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ver askere 48 dakika önce

Ver aylık 200 tl.sigarasına mı yetsin evdeki ailesine mi baksın evlenmek için para mı biriktirsin.hey yavrum hey.kafasına sıkmıştır.mekanı cennet olsun

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