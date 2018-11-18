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Asıl İşi Yapan Taşeron İşçiler Kadro Alamadı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi eğitim seminerinde kadro alamayan taşeron işçiler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Asıl İşi Yapan Taşeron İşçiler Kadro Alamadı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi eğitim seminerinde kadro alamayan taşeron işçiler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2018 Pazar 11:21
Asıl İşi Yapan Taşeron İşçiler Kadro Alamadı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi eğitim seminerinde kadro alamayan taşeron işçiler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’lerin kadroya alınmamasını eleştirerek, “Biz, asıl işi yapanlar kadroya alınsın derken, asıl işi yapanlar bir kenara atıldılar. Onlar da bizim insanımız, bizim kardeşimiz. İsabetli oldu, güzel oldu. Ama asıl işi yapan 80 bin civarında arkadaşımız şu anda dışarıda bekliyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Bitlis’te düzenlenen ‘Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler’ konulu işçi eğitim seminerine konuşmacı olarak katıldı. Atalay, seminerde yaptığı konuşmasında taşerondan kadroya geçişte kapsam dışı kalan KİT’lerle ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

ASIL İŞİ YAPANLAR KADRO ALAMADI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’lerde yaşanan problemin hala bir çözüme kavuşturulmadığına vurgu yaparak “Biz, asıl işi yapanlar kadroya girsin derken, asıl işi yapanlar kenarda kaldılar. Onlar da bizim insanımız, bizim kardeşimiz. İsabetli oldu, güzel oldu. Ama asıl işi yapan 80 bin civarında arkadaşımız şu anda dışarıda bekliyor. Bu; enerjide, madende, PTT’de şekerde, TRT’de, demiryollarında var. Belki kırk kalem sayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR AYRIM YAPMADAN BU ÜLKE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'de derinleştirilmeye çalışılan kutuplaşmaya da tepki göstererek konuşmasını şöyle tamamladı; “Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hiçbir ayrım yapmadan hepimiz bu ülke için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz bu ülke topraklarında birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz, yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Milli Gazete

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2018 11:54
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asıl işi yapan taşeron işçiler kadro alamadı
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ilbank 13 dakika önce

ilbank taseron çalışanlar kadro istiyor.

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