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'Asgari Ücretli ve Emeklilerin Maaşlarındaki Vergiler Kaldırılacak'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde İYİ Parti ve Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisinin vaatlerini anlattı.

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'Asgari Ücretli ve Emeklilerin Maaşlarındaki Vergiler Kaldırılacak'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde İYİ Parti ve Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisinin vaatlerini anlattı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 19:39
'Asgari Ücretli ve Emeklilerin Maaşlarındaki Vergiler Kaldırılacak'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde İYİ Parti ve Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisinin vaatlerini anlattı.

Türkiye'nin dış borcunun günden güne büyüdüğünü söyleyen Akşener, 16 senedir iktidarın sık sık fabrika satışı yaptığını söyledi. Akşener, "70 milyar dolar tüm fabrikalar satılmış para elde edilmiş, 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplanmış, yuvarlarsak 2,5 trilyon dolarlık bir para Türkiye'nin kasasında. Niğde'ye soruyorum. Siz 2,5 trilyon dolardan şehrinize bir fabrika geldiğini gördünüz mü? Niğde en fazla genç işsizin olduğu şehir, gençlerinize iş bulundu mu? Çiftçinin borcu silindi mi? Elektrik borçlarının faizleri silinip de ana parasının daha ödenebilir hale getirildiği süreç yaşandı mı? Peki 16 senedir bitirilemeyen havalimanı bitirildi mi? Hızlı tren Niğde'den geçti mi? Peki ne yapmış bunlar. 2,5 trilyon dolar ne olmuş." dedi.

Devletlerin gençlere iş bulma yükümlülüğü olduğunu söyleyen Akşener, ayrıca iktidara gelmeleri halinde emeklilerden ve asgari ücretlilerden maaşları vasıtasıyla alınan vergilerden vazgeçileceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı : "Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emeklinin asgari ücretlinin parasını vergiden muaf tutacağız, emeklinin ilaç ve muayene ücreti katkı payını ortadan kaldıracağız. Biz çiftçimizin zorunlu elektrik faizlerinin masrafını tamamını siliyoruz ve borçlarını 5 yıla yayarak yeniden yapılandırıyoruz. Bunun dışında tarımda çalışan kadınlarımızı 5 yıllık sigorta paralarını devlet ödeyecek, kadınlarımızı istihdama katacağız." dedi.

Sözleşmeli öğretmen atamasının sonlanacağını, öğretmenlere yönelik performans sisteminin kaldırılacağını söyleyen Akşener, ayrıca göreve gelmeleri durumunda 5 sene içerisinde ithalatı bitireceklerini söyledi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.06.2018 19:44
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret VergiMeral Akşener Niğde
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