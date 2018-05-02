Asgari Ücret Hamlesi Geliyor! '2 Bin 200 TL'

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karataş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine ilişkin kulis bilgilerini bugün köşesine taşıdı. Asgari ücretle ilgili 2 bin 200 liraya kadar çıkarılmasına yönelik gerekli araştırmaların yapılması talimatını veren CHP Lideri, CHP'yi bu vaatle seçmenin karşısına çıkarmaya hazırlıyor.
CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşmeye bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.
CHP'NİN SEÇMENLERİN KARŞISINA BU VAATLERLE ÇIKMASI BEKLENİYOR.
- KADRO SÖZÜ: Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak.CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.
- AİLE SİGORTASI: Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP'nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.
- ÇİFTÇİYE MAZOT: Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacak.
- Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.
- ÜNİVERSİTELİYE BURS: Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek.İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak.
- İNTİBAK YASASI: Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak.
- Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.
- KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80'inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak.
KAYNAK : http://www.haberturk.com/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-asgari-ucret-2-bin-200-tl-olacak-1945413-ekonomi
Hayaller
Nasil olsa kazanamayacağiz bari iyi sallayalim
Ha ha ha çok komik bu adam ne zaman doğru konuştuki;kendi belediyelerine bi baksalar ne kadar aciz olduğunu görürler
Yav he he
Vaatler güzel ama ismi gibi vaat ki CHP bu dediklerini hayatta yapmaz. Madem iktidar olmak istiyor kendinede çok güveniyor hala aday çıkarmadı Kemal bey neden aday olmuyor çünkü aday olursa vekilliği düşecek maaş kesilecek haklar gidecek dokunulmazlık kalkacak yemiyor yani, chp hiç bir zaman iktidar olmak gibi bir gayesi olmadı olmayacak onlar bunu kaldıramazlar çünkü, sorumluluk alamazlar onların gayesi memleketi karıştırmak nifak toohumu ekmektir. Ama içlerinde bi tane dürüst siyasetçi var sayın ince sadeece ona üzülüyorum.
Helal olsun
Maaşları arttıracaksın ama ne ile arttiracaksin, enflasyonu dusureceksin ama nasil dusureceksin geriye vergi olarak fazlasiyla dönecek şuan ki durumda ayni her yil artiyor ama satin alma gücü ayni degisim yok, vaatle dönmüyor işler Türkiye de her parti vatandaşı kandirmayi cok iyi biliyor
Bu vaatleri yaparsa süper bence bunu suanki hükümet de yapmalı seçimden sonra kesin