Asgari Ücret Hamlesi Geliyor! '2 Bin 200 TL'

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karataş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine ilişkin kulis bilgilerini bugün köşesine taşıdı. Asgari ücretle ilgili 2 bin 200 liraya kadar çıkarılmasına yönelik gerekli araştırmaların yapılması talimatını veren CHP Lideri, CHP'yi bu vaatle seçmenin karşısına çıkarmaya hazırlıyor.

CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşmeye bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.

CHP'NİN SEÇMENLERİN KARŞISINA BU VAATLERLE ÇIKMASI BEKLENİYOR.

KADRO SÖZÜ: Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak.CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.

Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak.CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek. AİLE SİGORTASI: Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP'nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.

Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP'nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi. ÇİFTÇİYE MAZOT: Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacak.

Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacak. Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.

ÜNİVERSİTELİYE BURS: Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek.İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak.

Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek.İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak. İNTİBAK YASASI: Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak.

Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak. Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.

KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80'inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak.

KAYNAK : http://www.haberturk.com/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-asgari-ucret-2-bin-200-tl-olacak-1945413-ekonomi