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Asgari Ücret Hamlesi Geliyor! '2 Bin 200 TL'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları CHP'nin seçim vaatlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

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Asgari Ücret Hamlesi Geliyor! '2 Bin 200 TL'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları CHP'nin seçim vaatlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:07
Asgari Ücret Hamlesi Geliyor! '2 Bin 200 TL'

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karataş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine ilişkin kulis bilgilerini bugün köşesine taşıdı. Asgari ücretle ilgili 2 bin 200 liraya kadar çıkarılmasına yönelik gerekli araştırmaların yapılması talimatını veren CHP Lideri, CHP'yi bu vaatle seçmenin karşısına çıkarmaya hazırlıyor.

CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşmeye bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.

CHP'NİN SEÇMENLERİN KARŞISINA BU VAATLERLE ÇIKMASI BEKLENİYOR.

  • KADRO SÖZÜ: Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak.CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.
  • AİLE SİGORTASI: Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP'nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.
  • ÇİFTÇİYE MAZOT: Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacak.
  • Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.
  • ÜNİVERSİTELİYE BURS: Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek.İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak.
  • İNTİBAK YASASI: Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak.
  • Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.
  • KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80'inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak.

KAYNAK : http://www.haberturk.com/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-asgari-ucret-2-bin-200-tl-olacak-1945413-ekonomi

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Hamlesi
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Xxy 2 saat önce

Hayaller

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Oğuzhan yıldız 2 saat önce

Nasil olsa kazanamayacağiz bari iyi sallayalim

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Taner 2 saat önce

Ha ha ha çok komik bu adam ne zaman doğru konuştuki;kendi belediyelerine bi baksalar ne kadar aciz olduğunu görürler

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Akp 2 saat önce

Yav he he

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Bilal 2 saat önce

Vaatler güzel ama ismi gibi vaat ki CHP bu dediklerini hayatta yapmaz. Madem iktidar olmak istiyor kendinede çok güveniyor hala aday çıkarmadı Kemal bey neden aday olmuyor çünkü aday olursa vekilliği düşecek maaş kesilecek haklar gidecek dokunulmazlık kalkacak yemiyor yani, chp hiç bir zaman iktidar olmak gibi bir gayesi olmadı olmayacak onlar bunu kaldıramazlar çünkü, sorumluluk alamazlar onların gayesi memleketi karıştırmak nifak toohumu ekmektir. Ama içlerinde bi tane dürüst siyasetçi var sayın ince sadeece ona üzülüyorum.

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Barış kara 2 saat önce

Helal olsun

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Oğuzhan yıldız 2 saat önce

Maaşları arttıracaksın ama ne ile arttiracaksin, enflasyonu dusureceksin ama nasil dusureceksin geriye vergi olarak fazlasiyla dönecek şuan ki durumda ayni her yil artiyor ama satin alma gücü ayni degisim yok, vaatle dönmüyor işler Türkiye de her parti vatandaşı kandirmayi cok iyi biliyor

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Akp 2 saat önce

Bu vaatleri yaparsa süper bence bunu suanki hükümet de yapmalı seçimden sonra kesin

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