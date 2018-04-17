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ASELSAN'da Genel Müdür Değişikliği

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken'in emekliye ayrılacak olması sebebiyle ondan boşalacak Genel Müdürlük makamına şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ün getirileceği öğrenildi.

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ASELSAN'da Genel Müdür Değişikliği

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken'in emekliye ayrılacak olması sebebiyle ondan boşalacak Genel Müdürlük makamına şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ün getirileceği öğrenildi.

17 Nisan 2018 Salı 19:54
ASELSAN'da Genel Müdür Değişikliği

ASELSAN, şirketin genel müdürü Faik Eken'in 27 Nisan 2108 tarihinde emekliye ayrılacak olması sebebiyle, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ün bu görevinin yanı sıra söz konusu tarihten itibaren genel müdür olarak atanmasına karar verildiğini kamuoyu ile paylaştı.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 27 Nisan 2018 tarihinde emekli olacak olan Faik Eken'in yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak da hali hazırda görev yapan Haluk Görgün'ün getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

KAP açıklamasında, "Prof. Dr. Haluk Görgün lisans ve yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecesini ise New York ABD'de Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden 2003 yılında almıştır. 2013 Yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiş olup Kasım 2014 tarihinden bu yana Gebze Teknik Üniversitesi'nde Rektörlük görevini sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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