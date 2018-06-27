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Artvin'de Heyelan! Asker ve Sivil Yaralılar Var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bugün meydana gelen heyelanda 2'si asker 3 kişinin yaralandığı, heyalan nedeniyle kapanan Hopa-Sarp karayolunun çalışmalardan sonra ulaşıma açıldığı bildirildi.

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Artvin'de Heyelan! Asker ve Sivil Yaralılar Var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bugün meydana gelen heyelanda 2'si asker 3 kişinin yaralandığı, heyalan nedeniyle kapanan Hopa-Sarp karayolunun çalışmalardan sonra ulaşıma açıldığı bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:45
Artvin'de Heyelan! Asker ve Sivil Yaralılar Var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bugün meydana gelen heyelanda 2'si asker 3 kişinin yaralandığı, heyalan nedeniyle kapanan Hopa-Sarp karayolunun çalışmalardan sonra ulaşıma açıldığı bildirildi.

Artvin Kemalpaşa'da bugün meydana gelen heyelanda 3 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin asker olduğu bildirildi. Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda kenarında taş ocağı bulunan tepeden öğle saatlerinde kopan kaya parçalarının tehlike saçtığı gerekçesiyle durum Jandarmaya bildirildi. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, kopmalar şiddetini arttırdı.

Ardından şiddetli bir heyelan meydana gelerek kaya parçaları yolu tamamiyle ulaşıma kapattı. Bu sırada bölgede görev yapan Uzman Çavuş Muhammet Çimen ve Astsubay Çavuş Kadim Özer ve 1 sivil üzerlerine gelen taş ve kaya parçalarından dolayı yaralandılar. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Heyelanın gerçekleştiği bölgede kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla tekrar trafiğe alıştı. Bu arada yaralı askerlerimiz ve bir sivil vatandaşımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 27.06.2018 19:50
Anahtar Kelimeler:
ArtvinArtvin Heyelan
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