Art Arda Duyuruldu! SGHM, KYK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Filyos Belediye Başkanlığı Personel Alacak!

Son Dakika! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Hisarönü Belediye Başkanlığı'nın personel alımı yapacağına dair duyurular Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumların resmi internet vasıtasıyla yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 5 Pilot Alacak!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan duyuruda pilot alımıyla ilgili şu ifadelere yer verildi : "Genel Müdürlüğümüze, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli ‘‘Pilot” alınacaktır."

Başvuru Şartları ve Başvuru Şekli

KYK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak!

KYK'nın 2017 ve 2016 KPSS puanlarıyla 15 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. Personel alımına dair tüm detayları aşağıdaki başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz. KYK Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan resmi duyuruda üniversitenin 29 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağı, ilgili alıma başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği bildirildi. Başvurular Üniversitenin İnsan Kaynakları Dairesine şahsen yapılacak. Başvuru formu ve detaylar www.mcbu.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

Filyos Belediyesi Mimar ve Şehir Plancısı Alacak Filyos Belediye Başkanlığı tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuruda bulunacak adayların mesleğinde en az 5 yıllık deneyim sahibi olması, herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışmıyor olması gerekiyor. Başvuru genel ve özel şartlarının tamamı başvuru şekli ve diğer detaylar için TIKLAYIN.