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Arkasından Dedikodu Yaptık Demek... Adnan Oktar'ın Şifreli Kelimeleri Çözüldü

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturmada telefonda kullanılan şifreli kelimelerin anlamları ortaya çıktı.

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Arkasından Dedikodu Yaptık Demek... Adnan Oktar'ın Şifreli Kelimeleri Çözüldü

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturmada telefonda kullanılan şifreli kelimelerin anlamları ortaya çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:47
Arkasından Dedikodu Yaptık Demek... Adnan Oktar'ın Şifreli Kelimeleri Çözüldü

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ında aralarında olduğu yüzlerce kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanların büyük kısmı geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Derinleştirilen soruşturmada 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri şu şekilde sıralandı:

Ailem çağırıyor: Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı: Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi: 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi: 100 bin TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

Kaynak: Habertürk

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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