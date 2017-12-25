Arkadaşının ÖSYM Şifresiyle Girerek Tercihlerini Değiştirmişti! Mahkemeden Flaş Karar!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed B., arkadaşı Enes M'nin üniversite tercihlerini izinsiz değiştirerek LYS'de daha yüksek puan almasına rağman başka bir üniversiteye yerleşmesine sebep olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Gaziosmanpaşa'da gçeen sene LYS'ye giren ve yüksek puan alan 18 yaşındaki E.M, hayalindeki İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü birinci tercihine yazdı.

Fakat sonuçlar açıklandığında şok oldu. Enes, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm bölümüne yerleşmiş olduğunu gördü. Böyle bir tercih yapmadığını belirterek ÖSYM'ye itirazda bulundu. ÖSYM tarafından E.M'nin T.C. ve şifresiyle giriş yapılan saatler belirlenerek ip tespiti yapıldı. İP bilgileri Gaziosmanpaşa'daki bir eve ait çıktı. Burada ailenin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Evde oturan Muhammed B. ise E.M'nin lise son sınıftan arkadaşıydı.

Muhammed B. , E.M ile tercihler sırasında kavga ettiklerini, daha sonra kendisine hakarette bulunduğu için sinirlendiğini ve daha önceden bildiği şifreyle ÖSYM sitesine girip tercihlerini değiştirdiğini söyledi. Hakkında dava açılan Muammed B, işlediği suç nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: SABAH