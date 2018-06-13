Arefe ve Bayramda Hava Nasıl Olacak? Açıklama Geldi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Acil Durum Yönetim ve Bilgi İşlem Merkezi'nde bayramda hava durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada bazı İller için hava durumu şu şekilde verildi:

ANKARA



Ramazan Bayramı boyunca öğleden sonraları gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının Cuma günü 31 derece, Cumartesi ve Pazar günleri ise 26-28 derece olması bekleniyor.

İSTANBUL



Cuma günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kısa süreli ve yerel, Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının; Cuma günü 32 derece, Cumartesi 31 derece olması beklenirken, Pazar günü 28 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

İZMİR VE ANTALYA



Cuma günü yağış beklenmiyor. Hafta sonu ise iki ilimizde de gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi günleri 31-34 derece beklenirken, Pazar günü 29-30 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.



ANİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

HARİTALI HAVA DURUMU

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