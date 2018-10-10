Arda Turan Önce Berkay'ın Karısına Asıldı, Sonra Burnunu Kırdı!

Futbolcu Arda Turan ile ünlü şarkıcı Berkay'ın kavgası gündeme bomba gibi düştü. Arda Turan bir gece kulübünde tartıştığı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece, Emirgan ünlü gece kulübü Gizli Kalsın'da kavga etti. Kavganın sır perdesi aralandı. Ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayları Habertürk yazarı Esin Övet'e açıkladı.

Esin Övet'in yazısı şöyle:

Saatler gece yarısını geçtikten sonra Emirgan Gizli Kalsın'da karısıyla eğlenmeye giden Berkay'ın burnunu Arda Turan kırdı haberi yayıldı bir anda. Peki ama ne olmuştu da Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı.

"İKİ İYİ DOSTLARDI"

Bildiğim kadarıyla gayet iyi arkadaş ve dostlardı. Berkay'ı aradım telefonu kapalıydı.

Ardından hemen eşi Özlem'ı aradım. Ve “Özlem duyduklarımın doğru olmadığını söyle” dedim. O da bana “Maalesef doğru Esin, Berkay ameliyata giriyor” dedi.

Çok üzgün ve sinirliydi. Peki ama ne olmuştu?

Berkay ve eşi Emirgan'daki bir mekana eğlenmeye gidiyorlar.

Yan masalarında Arda Turan erkek arkadaşlarıyla eğleniyor. Ve sonrası aynen şöyle gelişiyor.

İşte Özlem Ada Şahin'in ağzından anlattıkları:

"EVLİ OLMASAM SENİ KAÇIRMAZDIM"

“Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi.

"ARDA O ANDA YUMRUĞU PATLATTI"

Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi?

"ARDA'NIN KARISINI TANIYORUM, KADIN EVDE HAMİLE!"

Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi Esin?”

İşte böyle isyan ediyordu Özlem.

Peki haksız mı?

Olacak iş mi?

Gerçekten bu olayı kim yaparsa yapsın haklı bir yanı yok.

Ve dahası var tabii olayların. Özlem sabah 06.00'da Aslıhan Doğan'ı arayıp bu yaşanan olayları tek tek anlatıyor.

Hem de gözyaşlarıyla. Aslıhan Doğan ise hamile ve Arda Turan'ın çocuğunu doğurmak üzere. Pes diyorum; kadınları düşürdükleri duruma bakar mısınız!

Gerisi daha da fena.

'ARDA TURAN SİLAHLA HASTANEYE GİTTİ'

Arda Turan olayın ardından bir silah alıyor artık nereden bulduysa o saate hastaneye Berkay'ın yanına gidiyor.

'ÖLDÜR BENİ ÇOK PİŞMANIM

Diyor ki: “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim."

Bunları Berkay'ın eşi ile konuştum. Rızasını aldım yazmak için defalarca yazabilir miyim diye sordum.

Yazmak istedim. Yazmalıyız da.

Kimse kusura bakmasın ama bu olaylara sessiz kalmamalıyız kim olursa olsun.

Ki, Arda Turan daha önce birçok olayda, birçok şey yaptığında, çok kez kendisini korudum, arka çıktım, bunun için linç bile edildim ama bu olayın arka çıkılacak bir yanı yok.

Tam çocuğu olacakken, tam güzel bir yuva kurmuşken, olacak şey değil. Kim olursa olsun asla ve asla kabul götürmez.

Bunu benim babam yapsa kabul etmem.

CANER'İN DUDAĞINI PATLATMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Arda Turan, Galatasaray'da oynadığı dönemde Caner Erkin'le de kavga etmiş milli futbolcunun dudağını patlatmıştı. İki oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, Caner'in Arda'ya yönelik ''Kimsin lan sen, adam mısın?'' sözleri duyulmuştu.

Kaynaklar; Mynet - Hürriyet - Habertürk

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